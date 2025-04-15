Інтерфакс-Україна
Події
23:05 15.04.2025

Парламент Словаччини відмовився засуджувати РФ за атаки на Кривий Ріг та Суми – ЗМІ

1 хв читати

Палата депутатів Словаччини відхилила резолюцію опозиції, яка закликала Росію вивести свої війська з території України та засуджувала російські атаки на Кривий Ріг і Суми, повідомляє SME у вівторок.

"Парламент не буде обговорювати постанову про засудження російських атак на Кривий Ріг Суми. Депутати не підтримали процедурну пропозицію депутата від SaS Ондрея Досталя",- йдеться в повідомлені.

Джерело:https://www.sme.sk/minuta/23478105/parlament-nebude-rokovat-o-uzneseni-na-odsudenie-ruskych-utokov-na-kryvyj-rih-a-sumy

Теги: #опозиція #рф #словаччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:05 15.04.2025
Уряд втілює принцип "росія заплатить" та формує міжнародний компенсаційний механізм – Шмигаль

Уряд втілює принцип "росія заплатить" та формує міжнародний компенсаційний механізм – Шмигаль

20:31 15.04.2025
Климпуш-Цинцадзе: Віткофф перебуває в полоні ілюзій, які йому нав’язує РФ

Климпуш-Цинцадзе: Віткофф перебуває в полоні ілюзій, які йому нав’язує РФ

20:28 15.04.2025
КНДР постачає Росії до 260 тис. боєприпасів на місяць – ЦПД

КНДР постачає Росії до 260 тис. боєприпасів на місяць – ЦПД

19:50 15.04.2025
США зондують, на що можуть погодитися Україна та РФ - заступник голови фракції "Батьківщина"

США зондують, на що можуть погодитися Україна та РФ - заступник голови фракції "Батьківщина"

19:49 15.04.2025
Фіцо поїде у Москву на 9 травня, попри застереження Каллас

Фіцо поїде у Москву на 9 травня, попри застереження Каллас

19:06 13.04.2025
Президент Словаччини закликав міжнародне товариство докласти дипломатичних зусиль і тиску, щоб зупинити РФ

Президент Словаччини закликав міжнародне товариство докласти дипломатичних зусиль і тиску, щоб зупинити РФ

12:42 25.03.2025
Україна заборонила ввозити продукцію тваринництва зі Словаччини через ящур

Україна заборонила ввозити продукцію тваринництва зі Словаччини через ящур

14:40 20.03.2025
Словаччина може накласти вето на нові санкції ЄС проти Росії – Фіцо

Словаччина може накласти вето на нові санкції ЄС проти Росії – Фіцо

22:59 07.03.2025
Акції протесту у Словаччині проти проросійської політики Фіцо поновилися - ЗМІ

Акції протесту у Словаччині проти проросійської політики Фіцо поновилися - ЗМІ

23:52 01.03.2025
Президент Чехії заявив про необхідність коаліції прихильників справедливого миру в Україні, прем'єр Словаччини вважає мир через силу нереалістичним

Президент Чехії заявив про необхідність коаліції прихильників справедливого миру в Україні, прем'єр Словаччини вважає мир через силу нереалістичним

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

Обговорюється питання присутності контингенту в Чорному морі - Зеленський

Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії - Зеленський

Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону

Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими

ОСТАННЄ

Українським морським коридором експортовано близько 73 млн тонн зерна – Кулеба

Україна незабаром отримає нові системи ППО Patriot - Рютте

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 200 військовослужбовців - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 87 ворожих атак - Генштаб

Київрада ухвалила рішення про безоплатне одноразове харчування для дітей захисників і захисниць, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС у комунальних закладах освіти

Україна представить проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore на Міжнародній архітектурній бієнале у Венеції

Наразі невідомо, чи планує Трамп прийняти запрошення відвідати Україну

Рада спростила механізм списання військового майна

За ініціативою України 27 листопада проголошено Міжнародним днем залучення до науки заради сталого розвитку

США відмінили ще 139 грантів на суму $214 млн – Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА