Парламент Словаччини відмовився засуджувати РФ за атаки на Кривий Ріг та Суми – ЗМІ

Палата депутатів Словаччини відхилила резолюцію опозиції, яка закликала Росію вивести свої війська з території України та засуджувала російські атаки на Кривий Ріг і Суми, повідомляє SME у вівторок.

"Парламент не буде обговорювати постанову про засудження російських атак на Кривий Ріг Суми. Депутати не підтримали процедурну пропозицію депутата від SaS Ондрея Досталя",- йдеться в повідомлені.

Джерело:https://www.sme.sk/minuta/23478105/parlament-nebude-rokovat-o-uzneseni-na-odsudenie-ruskych-utokov-na-kryvyj-rih-a-sumy