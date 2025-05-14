Посли країн "Великої сімки" в Україні провели зустріч з лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком, лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, головою партії "Голос" Кірою Рудик.

"Посли G7 зустрілися з українськими лідерами опозиції, зокрема Петром Порошенком, для змістовного обміну думками щодо досягнення справедливого та тривалого миру, євроатлантичної інтеграції України та важливої ролі продовження міжнародної підтримки й належного врядування для майбутнього України", - йдеться у повідомленні на сторінці послів у соцмережі Х.

Аналогічні дописи про зустрічі з Тимошенко та Рудик також розміщені на сторінці послів G7.