Інтерфакс-Україна
Події
12:04 14.05.2025

Посли G7 зустрілися з українськими лідерами опозиції

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Посли G7 зустрілися з українськими лідерами опозиції

Посли країн "Великої сімки" в Україні провели зустріч з лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком, лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, головою партії "Голос" Кірою Рудик.

"Посли G7 зустрілися з українськими лідерами опозиції, зокрема Петром Порошенком, для змістовного обміну думками щодо досягнення справедливого та тривалого миру, євроатлантичної інтеграції України та важливої ролі продовження міжнародної підтримки й належного врядування для майбутнього України", - йдеться у повідомленні на сторінці послів у соцмережі Х.

Аналогічні дописи про зустрічі з Тимошенко та Рудик також розміщені на сторінці послів G7.

Теги: #опозиція #посли #g7

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