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20:47 14.02.2024

Зеленський: Близько половини наявних систем РЕБ і комплексів ЗРК - українського виробництва

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Зеленський: Близько половини наявних систем РЕБ і комплексів ЗРК - українського виробництва

Президент України Володимир Зеленський провів у середу, 14 лютого, нараду з питання українських можливостей протидіяти російським дронам.

"Заслухав звіт щодо наявних розробок. Працюємо і над комплексами РЕБ, радіоелектронної боротьби, і над комплексами ЗРК. Вже близько половини наявних систем – саме українського виробництва, розробки наших людей. Звичайно, є й спільні проєкти з партнерами. І, власне, розпочатих виробництв та заявлених на виробництво розробок доволі багато. Головне тепер – усі їх вмонтувати в практику застосування на фронті. Правильне налаштування та переналаштування на основі реальних бойових потреб, правильна розстановка, правильна й системна інтеграція до тактики бойових дій", - розповів президент у вечірньому зверненні.

Правильне використання наявних систем і максимальне нарощування власного виробництва зрештою захистять життя українських воїнів і розширять можливості армії на фронті, наголосив Зеленський.

"Цей рік має забезпечити для України більше результатів – саме таких, у відновленні безпеки для українських дій. І я дякую всім нашим розробникам і виробникам, дякую всім, хто розвиває сучасний технологічний компонент у Силах оборони. Усі фінансові, організаційні та регуляторні кроки, які від держави потрібні, держава зробить. І маємо усвідомлювати, що все, що зараз наша держава, наші люди навчаться робити заради наших українських цілей у війні, обов’язково стане частиною українського експорту після війни – після досягнення наших завдань. Цілком справедливих. Глобальне значення України – бути донором безпеки, експортером безпеки. Українці вміють бути сильними й завжди тепер будуть сильними та допомагатимуть іншим", - підсумував президент.

 

 

Теги: #зеленський #розробка #реб

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