Кличко обговорив із віцепрезиденткою Бундестагу посилення місцевого самоврядування

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся у столиці з віцепрезиденткою парламенту Німеччини Катрін Герінг-Екардт, повідомляє пресслужба мера.

"Говорили про необхідність продовження реформ в Україні, дотримання демократичных принципів та посилення місцевого самоврядування. Віцепрезидентка Бундестагу запевнила у подальшій допомозі Німеччини, зокрема, й у відновленні та відбудові України і під час війни, і у повоєнний період. Подякував Німеччині за надану ефективну систему ППО IRIS-Т, політичну та економічну підтримку", - сказав Кличко за підсумками зустрічі.