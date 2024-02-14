Події

19:49 14.02.2024

Кличко обговорив із віцепрезиденткою Бундестагу посилення місцевого самоврядування

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Кличко обговорив із віцепрезиденткою Бундестагу посилення місцевого самоврядування

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся у столиці з віцепрезиденткою парламенту Німеччини Катрін Герінг-Екардт, повідомляє пресслужба мера.

"Говорили про необхідність продовження реформ в Україні, дотримання демократичных принципів та посилення місцевого самоврядування. Віцепрезидентка Бундестагу запевнила у подальшій допомозі Німеччини, зокрема, й у відновленні та відбудові України і під час війни, і у повоєнний період. Подякував Німеччині за надану ефективну систему ППО IRIS-Т, політичну та економічну підтримку", - сказав Кличко за підсумками зустрічі.

Теги: #кличко #зустріч #бундестаг

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