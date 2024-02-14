ЄС готує санкції проти виробника ракет у КНДР і міністра оборони цієї країни в межах заходів проти РФ

Євросоюз пропонує зарахувати міністра оборони КНДР Кан Сун Нама і Головне управління ракетобудування країни до нових санкційних списків, пов'язаних із РФ, повідомляє портал EU Observer із посиланням на чернетку відповідного документа.

"До додаткового списку внесено міністра оборони КНДР Кан Сун Нама і північнокорейське головне ракетне управління, що виробляє балістичні ракети", - інформує портал.

Окрім цього, санкції хочуть упровадити проти компаній із Китаю, Індії і Туреччини.

Отже, згідно з останніми підрахунками, загальна кількість санкціонованих у межах 13-го пакета заходів становитиме 193 фізичні та юридичні особи.

За даними EU Observer, у разі ухвалення цього пакета, кількість людей і структур, які підпали під санкції, з лютого 2022 року сягне 2 143.

Глави МЗС ЄС можуть затвердити нові санкції 19 лютого на зустрічі в Брюсселі.

Раніше цього тижня агентство Bloomberg із посиланням на чорновий варіант документа ЄС повідомляло, що в Союзі висували пропозицію заборонити європейським компаніям операції з низкою структур із КНР, Туреччини, Індії, Сербії та деяких інших країн під приводом того, що вони сприяють РФ у зв'язку з агресією проти України.

Агентство нагадує, що в ЄС раніше пропонували внести до "чорних списків" кілька китайських компаній, але ініціатива не пройшла. Це питання є вкрай непростим для ЄС, одним з основних торговельних партнерів якого залишається Китай.

Минулого тижня Bloomberg із посиланням на документи, що потрапили в його розпорядження, повідомляв, що ЄС запропонував нові санкції щодо понад сотні фізосіб і компаній у межах чергового пакета заходів проти РФ. Вони, за даними агентства, також торкнуться структур, що беруть участь "у виробництві озброєнь і постачанні важливих технологій та електроніки, які використовують російські оборонні компанії". Крім цього, у Брюсселі пропонують запровадити заходи щодо судноплавних компаній, які, за твердженням ЄС, займаються перевезенням боєприпасів.

Для ухвалення нових санкцій необхідна підтримка всіх країн-членів. При цьому деякі держави ЄС закликають блок додати до планованих санкцій нові економічні обмеження.