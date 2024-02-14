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15:32 14.02.2024

Нідерланди приєдналися до коаліції безпілотників для України

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Нідерланди приєдналися до коаліції безпілотників для України

Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включно з Великою Британією, яка постачатиме Україні передові безпілотні технології та посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії, повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Reuters.

"Ми знаємо, що безпілотники дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна створила разом із Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це - збільшуємо виробництво, використовуємо найновіші технології та надаємо саме те, що потрібно Україні", - сказала Оллонгрен, слова якої наводить агентство.

Це зобов'язання Нідерландів доповнює обіцянку передати Україні винищувачі F-16 і передання артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які Нідерланди надали Києву.

За словами міністерки, для Нідерландів можуть виникнути додаткові видатки на додаток до 2 млрд євро, виділених на 2024 рік.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди 29 січня оголосили про виділення 122 млн євро на допомогу Україні. Кошти підуть на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Раніше глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот оголосила про надання Україні 2,5 млрд євро додаткової допомоги у 2024 році. 

Теги: #україна #нідерланди #бпла

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