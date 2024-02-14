В Авдіївці передбачено запасні логістичні шляхи, якщо буде перерізано основний - спікер ОСУВ "Таврія"

Ситуація в Авдіївці Донецької області є динамічною, в місті тривають вуличні бої, і у зв'язку з цим передбачено запасні логістичні шляхи на випадок втрати основного шляху постачання, сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини... На той випадок, якщо основну логістичну артерію переріже противник, наше командування передбачило запасні шляхи постачання", - сказав Лиховій в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, і обстановка диктує певну зміну тактики бойових дій, при цьому ситуація є "напруженою, але контрольованою".

"Загалом на авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тис. осіб особового складу", - розповів Лиховій.

Він зазначив, що за "купи каміння, купи обгорілого заліза" ніхто не тримається, і для командування головне - зберегти життя бійців і в разі ускладнення ситуації відвести їх на інший рубіж: "діяти гнучко, діяти маневрено для того, щоб цих самих бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення втраченої території".

Водночас представник ОСУВ "Таврія" наголосив, що останніми днями окупанти обстрілюють з артилерії та ракет населені пункти Покровського району Донецької області на захід від Авдіївки, і це "показує, на що може перетворитися кожен із цих населених пунктів після того, як лінія фронту посунеться трохи західніше". "Саме тому надважливо тримати Авдіївку, саме тому надважливо тримати кожне українське місто", - наголосив Лиховій.