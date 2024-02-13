Події

19:57 13.02.2024

Польські аграрії анонсували повну блокаду прикордонних переходів між Польщею та Україною з 20 лютого

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Польські аграрії анонсували повну блокаду прикордонних переходів між Польщею та Україною з 20 лютого

З 20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи, а також транспортні вузли між Польщею та Україною, пише RMF FM.

"Буде заблоковано не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів", - ідеться в комюніке профспілки фермерів "Солідарність", яке цитує польське RMF FM.

Раніше, 9 лютого, "Солідарність" оголосила про 30-денний загальний страйк фермерів.

Польські аграрії заявляють, що протестують проти неконтрольованого припливу товарів з України до Польщі через відкриттям кордонів Європейським Союзом. Зазначено, що "відсутність регулювання ставить під сумнів рентабельність сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних із сільським господарством".

"Тому на 20 лютого, у рамках 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть спрямовані на повну блокаду всіх польських прикордонних переходів з Україною та протести на місцях", - повідомили фермери "Солідарності".

 

Теги: #блокада #польща #фермери

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