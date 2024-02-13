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19:53 13.02.2024

Зеленський призначив Євгена Мойсюка спецуповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони України

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Зеленський призначив Євгена Мойсюка спецуповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони України.

Відповідний указ №79/2024 опубліковано на сайті глави Української держави у вівторок.

Євген Мойсюк у 2011-2014 рр. був командиром парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітряно-десантної бригади. У 2014 - 2018 рр. - командир 81 окремої аеромобільної бригади.

З 2018 р. до 2019 р. був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, а у 2019-2021 рр. - командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

5 грудня 2019 року йому присвоєно звання генерал-лейтенанта.

Із серпня 2021 р. - заступник Головнокомандувача Збройних Сил України.

 

 

 

Теги: #президент #призначення #уповноважений

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