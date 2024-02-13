ГУР про пожежу на заводі "МіГ" у Москві: Що стосується наслідків і продовження цих інцидентів, то інформація уточнюється

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував пожежу, що виникла на території заводу "МіГ" у Москві.

"Завод і ці приміщення вочевидь задіяні і мають безпосередній стосунок до постачання комплектувальних військово-космічним силам країни-агресора. Що стосується наслідків, а також продовження цих інцидентів, то інформація збирається, уточнюється", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що головна причина інциденту, що стався, - російська агресія проти України.

"Можна сказати, що вже на території РФ часто важко відрізнити, що стало наслідком деградації ВПК, адміністрування, загалом інфраструктури, що стало наслідком порушення правил пожежної безпеки, що стало наслідком запеклої боротьби чи то місцевих сил опору, чи то друзів України, які, звісно, працюють і в глибокому тилу", - додав Юсов.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що в Москві загорівся завод "МіГ". Зазначається, що займання виникло "в цеху, що реконструюється", прибудованому до діючого корпусу заводу.