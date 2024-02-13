День Героїв Небесної Сотні 2024 року відбудеться під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв" - Мінкультури

День Героїв Небесної Сотні 2024 року пройде під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв", повідомив в.о. мінстра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Ключовим є те гасло, яке ми виносимо в заголовок і в мету всіх заходів, що проводитимуться до Дня Героїв Небесної Сотні. Залишаємося відданими тій пам'яті, пам'яті героїв, відданими їхньому героїзму", - сказав Карандєєв на пресконференції.

За його словами, міністерство, зокрема, замовило невеличкий соціальний відеоролик, який пропонуватиметься для поширення в інформаційному просторі до пам'ятного дня.

Згідно з програмою, 18 лютого в Маріїнському парку відбудеться захід із вшанування загиблих, також відбуватиметься панахида на вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та борців за незалежність України у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі, та хода пам'яті на вшанування Небесної Сотні.

19 лютого відбудеться відкриття вуличної виставки бельгійського фотографа Джима Сумкая "Київ 2014. Повернення", а також показ і обговорення фільму "Євромайдан. Чорновий монтаж".

20 лютого вранці відбудеться церемонія вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників Революції гідності на алеї Героїв Небесної Сотні та щорічна тиха акція на вшанування пам'яті загиблих під час Революції гідності "Ангели пам'яті".

Також цього дня відкриються: вулична фотовиставки "Майдан Січ. Так почалася війна" та виставка "Земні шляхи Небесної Сотні", а також відбудеться медіамарафон "10 років російської агресії. Український шлях до справедливості. Майдан. Крим. Схід. Повномасштабне вторгнення".

Крім того, відбудеться низка виставок у Національному музеї Революції Гідності.

День Героїв Небесної Сотні українці відзначають щорічно 20 лютого.

Як повідомлялося, День Героїв Небесної Сотні у 2023 році відбувався під гаслом "Небесна Сотня - перші герої російсько-української війни".