Події

13:19 13.02.2024

День Героїв Небесної Сотні 2024 року відбудеться під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв" - Мінкультури

2 хв читати
День Героїв Небесної Сотні 2024 року відбудеться під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв" - Мінкультури

День Героїв Небесної Сотні 2024 року пройде під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв", повідомив в.о. мінстра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Ключовим є те гасло, яке ми виносимо в заголовок і в мету всіх заходів, що проводитимуться до Дня Героїв Небесної Сотні. Залишаємося відданими тій пам'яті, пам'яті героїв, відданими їхньому героїзму", - сказав Карандєєв на пресконференції.

За його словами, міністерство, зокрема, замовило невеличкий соціальний відеоролик, який пропонуватиметься для поширення в інформаційному просторі до пам'ятного дня.

Згідно з програмою, 18 лютого в Маріїнському парку відбудеться захід із вшанування загиблих, також відбуватиметься панахида на вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та борців за незалежність України у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі, та хода пам'яті на вшанування Небесної Сотні.

19 лютого відбудеться відкриття вуличної виставки бельгійського фотографа Джима Сумкая "Київ 2014. Повернення", а також показ і обговорення фільму "Євромайдан. Чорновий монтаж".

20 лютого вранці відбудеться церемонія вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників Революції гідності на алеї Героїв Небесної Сотні та щорічна тиха акція на вшанування пам'яті загиблих під час Революції гідності "Ангели пам'яті".

Також цього дня відкриються: вулична фотовиставки "Майдан Січ. Так почалася війна" та виставка "Земні шляхи Небесної Сотні", а також відбудеться медіамарафон "10 років російської агресії. Український шлях до справедливості. Майдан. Крим. Схід. Повномасштабне вторгнення".

Крім того, відбудеться низка виставок у Національному музеї Революції Гідності.

День Героїв Небесної Сотні українці відзначають щорічно 20 лютого.

Як повідомлялося, День Героїв Небесної Сотні у 2023 році відбувався під гаслом "Небесна Сотня - перші герої російсько-української війни".

Теги: #мінкультури #небесна_сотня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 02.02.2024
Україна подала три елементи нематеріальної культурної спадщини на внесення до списків ЮНЕСКО у 2023 році - Мінкультури

Україна подала три елементи нематеріальної культурної спадщини на внесення до списків ЮНЕСКО у 2023 році - Мінкультури

17:30 31.01.2024
Мінкультури презентувало концепцію проєкту Національної електронної бібліотеки України

Мінкультури презентувало концепцію проєкту Національної електронної бібліотеки України

17:26 29.01.2024
Мінкультури розпочало службове розслідування щодо порушення антикорупційного закону гендиректоркою Національного будинку органної музики

Мінкультури розпочало службове розслідування щодо порушення антикорупційного закону гендиректоркою Національного будинку органної музики

14:00 24.01.2024
В. о. міністра культури Карандєєв: Культура - це важливий чинник формування бойового духу воїнів на передовій

В. о. міністра культури Карандєєв: Культура - це важливий чинник формування бойового духу воїнів на передовій

13:27 24.01.2024
У сфері культури діє архаїчна модель фінансування, Мінкультури працює над реформою - Карандєєв

У сфері культури діє архаїчна модель фінансування, Мінкультури працює над реформою - Карандєєв

13:11 24.01.2024
До кадрового резерву сфери культури для роботи на деокупованих територіях потрібно відібрати кілька тисяч людей - Карандєєв

До кадрового резерву сфери культури для роботи на деокупованих територіях потрібно відібрати кілька тисяч людей - Карандєєв

12:50 24.01.2024
На окупованій території України розташовано понад 2 тис. закладів культури та понад 20 тис. пам'яток культури - Карандєєв

На окупованій території України розташовано понад 2 тис. закладів культури та понад 20 тис. пам'яток культури - Карандєєв

12:40 24.01.2024
Карандєєв вважає логічним повернення Держкіно у сферу управління Мінкультури

Карандєєв вважає логічним повернення Держкіно у сферу управління Мінкультури

12:07 24.01.2024
З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд, - Карандєєв

З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд, - Карандєєв

10:29 24.01.2024
Карандєєв допускає можливість розгляду в майбутньому питання додавання нових каналів або зміни формату телемарафону

Карандєєв допускає можливість розгляду в майбутньому питання додавання нових каналів або зміни формату телемарафону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу с. Курилівки Куп'янського району загинули двоє, ще двоє людей дістали поранення - уточнені дані

У Дніпрі через російський обстріл евакуюють лікарню - мер

Польські фермери на ранок 13 лютого блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

Росія закуповує термінали Starlink в арабських країнах - ГУР МО України

ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

ОСТАННЄ

Скарг на якість жестового перекладу нацвідбору на "Євробачення-2024" не надходило - мовний омбудсмен

Втрати окупантів за добу на таврійському напрямку - 645 осіб, інтенсивність бойових дій зростає - Тарнавський

Настоятеля храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав агресію РФ, засуджено до п'яти років в'язниці

Окупанти обстріляли центр Вовчанська, загинула жінка - Синєгубов

На Волині зупинили незаконне виробництво тютюну: вилучено 33 тонни готової продукції

САП повідомив колишньому нардепу про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло

Унаслідок обстрілу с. Курилівки Куп'янського району загинули двоє, ще двоє людей дістали поранення - уточнені дані

Rakuten Viber: 76% опитаних українців не святкуватимуть День святого Валентина

Повідомлено про підозру 18-річному жителю Києва, який збирав для РФ дані про базування української авіації та геолокацію ППО

У Дніпрі через російський обстріл евакуюють лікарню - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА