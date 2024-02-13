Окупанти обстріляли за ніч чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська в ніч і вранці вівторка здійснили 10 обстрілів чотирьох громад прикордоння Сумської області, повідомила пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів - із мінометів та РСЗВ. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська громади", - сказано в повідомленні.

За даними ОВА, по Шалигинській громаді окупанти випустили 3 міни, також ворог вдарив із РСЗВ (8 вибухів).

Мінометного обстрілу зазнали Глухівська (3 вибухи), Білопільська (9 вибухів) і Краснопільська (13 вибухів) громади.