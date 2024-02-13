Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 35 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 35 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 вівторка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Тернів та на північ від Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 22 атаки ворога біля Авдіївки та ще 7 атак біля Тоненького та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше від Пречистівки Донецької області.

На запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника на захід від Новопокровки Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.