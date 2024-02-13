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03:38 13.02.2024

Хусіти здійснили напад на балкер, що прямував з вантажем до Ірану

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Хусіти здійснили напад на балкер, що прямував з вантажем до Ірану

Єменські хусити, яких підтримує Іран, атакували вантажне судно в Червоному морі, що перевозило кукурудзу до Ірану, як повідомили в понеділок аналітики судноплавства, повідомляє в понеділок агентство Reuters.

Представник Міністерства оборони США заявив, що швидше за все корабель був атакований, але не вражений, але не надав жодних подальших коментарів. Раніше повідомлення морських фахівців припускали, що судно могло бути пошкоджене, але обійшлося без жертв.

Військовий представник групи хуситів Яхья Сарі заявив у телевізійній заяві, що судно Star Iris було американським, проте служби відстеження морських перевезень заявили, що це судно під прапором Маршаллових островів належало Греції.

Згідно з аналізом відстеження суден, проведеним групою даних та аналітики Kpler, судно Star Iris перевозило вантаж кукурудзи з Бразилії до Ірану.

"Судно Star Iris, як і будь-який інший балкер, що прямує до Ірану, не відхилялося від Червоного моря, можливо, не побоюючись атак з боку хуситів, що підтримуються Іраном, яких можна було б вважати "дружніми", враховуючи пункт призначення судна", - сказав Ішан. Бхану, провідний фахівець із сільськогосподарських товарів, аналітик компанії Kpler.

Британська компанія із забезпечення морської безпеки Ambrey і агентство морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) заявили рано вранці в понеділок, що суховантажне судно, що плаває під прапором Маршаллових островів і належить Греції, двічі зазнало ракетного обстрілу, проходячи через Баб-ель-Мандебську протоку.

Ambrey повідомила, що балкер, як повідомляється, отримав пошкодження правого борту за 23 морські милі (43 км) на північний схід від джибутійського острова Хор-Ангар і за 40 морських миль на південний захід від єменського портового міста Моха на Червоному морі.

Балкер, як повідомляється, прямував до Бандару Імам Хомейні, одного з найбільших портів Ірану та великого зернового терміналу. В UKMTO заявили, що екіпаж не постраждав і судно слідує до наступного порту заходу.

Теги: #напад #іран #хусити #червоне_море

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