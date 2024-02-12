Україна на Мюнхенській конференції з безпеки представить своє бачення перспектив вільних націй

Україна на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня представить своє бачення перспектив вільних націй, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні тривалу нараду з підготовки нашої міжнародної роботи в лютому. Зокрема готуємося до Мюнхенської конференції з безпеки - важливої не лише європейської, а й глобальної платформи. Україна представить своє бачення цього, багато в чому вирішального року - тих перспектив, які є у всіх нас, у всіх вільних націй, які точно не мають бути втрачені", - сказав президент.

"Співпраця має велике значення. І я вдячний усім у світі, хто це усвідомлює, усім, хто допомагає кожному лідеру, кожній державі, які хочуть чесного миру так само, як і українці", - сказав також Зеленський.