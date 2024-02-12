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19:24 12.02.2024

Порхун вважає першочерговим завданням на посаді в.о. міністра ветеранів налагодження комунікації з ветеранською спільнотою

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Порхун вважає першочерговим завданням на посаді в.о. міністра ветеранів налагодження комунікації з ветеранською спільнотою

В. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун вважає своїм першочерговим завданням на посаді налагодження комунікації з ветеранським співтовариством і громадськістю.

"Сьогодні приступив до виконання обов'язків міністра у справах ветеранів України. Це велика відповідальність, зараз перед міністерством багато викликів, завдань і, що важливо, змін. Першочерговим завданням вважаю налагодження комунікації з ветеранською спільнотою та громадськістю, в тому числі з представниками родин загиблих Захисників і Захисниць України", - написав Порхун у фейсбуці.

В. о. міністра наголосив, що попереду багато роботи, тому він відкритий до діалогу та співпраці з усіма, кому не байдужа ветеранська політика.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада звільнила з обійманої посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

9 лютого Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна виконувачем обов'язків міністра.

 

Теги: #мінветеранів #порхун_олександр

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