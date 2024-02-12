Ексдиректора департаменту Міноборони Лієва взято під варту до 8 квітня

Судді апеляції частково задовольнили скаргу прокурора й застосували до колишнього в. о. директора департаменту Міноборони Олександра Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомив Центр протидії корупції в понеділок.

"Лієва взяли під варту в залі суду. Строк тримання під вартою до 8 квітня включно. Розмір альтернативної застави становить 50 млн грн. У разі внесення застави на Лієва буде покладено низку обов'язків, зокрема носіння електронного браслета та здачу закордонних паспортів", - ідеться в повідомленні ЦПК у телеграм-каналі.

Як повідомляється, рішення ухвалили судді Данила Чорненька, Сергій Боднар та Ігор Панаід.

Йдеться про справи щодо укладення контракту між Міноборони та компанією "Львівський арсенал" на постачання 100 тис. мінних пострілів. У листопаді 2022 року Міноборони перерахувало "Львівському арсеналу" 1,34 млрд грн передоплати. Далі "Львівський арсенал" перерахував частину коштів у $3,6 млн і EUR9,1 млн на словацького посередника, компанію Sevotech.

"Більша частина з них потім пішла на рахунки ще одного посередника, хорватської компанії WDG promet. Зараз ці гроші зникли, і жодної міни поставлено так і не було", - йдеться в повідомленні ЦПК.

Прокурор ОГП просив призначити заставу понад 268 млн грн.