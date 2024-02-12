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12:17 12.02.2024

ГУР: Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам

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ГУР: Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам

Системи супутникового зв'язку Starlink надходять у продаж до РФ через треті країни, триває робота з нейтралізації цієї загрози, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"РФ продовжує працювати через т. зв. паралельний імпорт, а по суті - контрабанду. Так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, ця інформація потребує уточнення, але Starlink у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Юсов зазначив, що порівняно з минулим роком зараз їх використання росіянами на лінії фронту стало "більш системним і налагодженим".

"Тобто на ці пристрої та девайси окупанти роблять ставку. Звісно, триває робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз усі загрози розкривати не будемо. Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ - не лише країна-терорист номер один, а і країна-контрабандист номер один, тому це проблема, над якою сьогодні працюють", - наголосили в розвідці.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв'язку Starlink російськими військами на фронті.

Пізніше американський мільярдер Ілон Маск спростував повідомлення про те, що армія РФ нібито використовує в зоні бойових дій термінали Starlink.

Теги: #гур_мо #starlink

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