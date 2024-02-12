У Павлограді та прилеглих районах без світла близько 30 тис. абонентів

У Павлограді Дніпропетровської області та прилеглих територіях без напруги внаслідок нічної атаки російських БпЛА на ранок понеділка залишається приблизно 30 тис. абонентів, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначає Міненерго у своєму повідомленні в телеграм-каналі, вночі внаслідок ворожої атаки відключилася підстанція 330 кВ НЕК "Укренерго" в Павлограді, сталася пожежа, пошкоджено енергетичне обладнання.

При цьому знеструмили понад 53 тис. побутових споживачів у Павлограді та прилеглих районах, а також промисловість - завод і сім шахт.

На момент атаки в шахтах під землею перебували понад 1000 працівників. Людей на поверхню не виводили - шахти і завод були заживлені за резервною схемою. Пізніше підстанцію було заживлено від дизель-генератора.

"Пожежу ліквідовано, споживачів електроенергії частково заживили. Однак о 8 ранку через ненадійність схеми підключення споживачі, які відновили електропостачання, знову залишилися без світла", - описало ситуацію міністерство.

Воно додало, що тривають відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, рано-вранці понеділка "Укренерго" повідомила, що в ніч на 12 лютого ворог знову завдав ударів БпЛА по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Постраждало обладнання однієї з підстанцій "Укренерго". У Павлоградському та Синельниківському районах частково знеструмлено промислових і приватних споживачів. За її інформацією, для промислових споживачів електропостачання відновлено, триває підключення побутових споживачів.