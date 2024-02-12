Події

09:57 12.02.2024

Окупанти за добу обстріляли п'ять сіл у Чернігівській і Сумській областях, пошкоджено приватний будинок

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Окупанти за добу обстріляли п'ять сіл у Чернігівській і Сумській областях, пошкоджено приватний будинок

Російські окупанти за минулу добу шість разів обстріляли село Бояро-Лежачі Конотопського району та тричі - село Ходине Шосткинського району Сумської області, у Бояро-Лежачах пошкоджено житловий будинок, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у понеділок уранці.

"Сумська область. Конотопський район: Бояро-Лежачі - три обстріли: 19 приходів, імовірно міномет 120 мм; два обстріли: два приходи, ймовірно FPV-дрон; 10 приходів, імовірно РСЗВ. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Шосткинський район: Ходине - три обстріли: 12 приходів, імовірно міномет 120 мм", - ідеться в повідомленні.

Також окупанти обстріляли село Клюси Корюківського району, а також села Бучки та Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області, при чому Грем'яч - тричі. Про руйнування не повідомляють.

"Чернігівська область. Сновська громада: Клюси - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Бучки - шість приходів, імовірно міномет 120 мм; Грем'яч - 13 приходів, імовірно міномет 82 мм; три приходи, імовірно міномет 120 мм; три приходи, імовірно ствольна артилерія", - ідеться у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Загалом за добу нараховано 14 обстрілів (72 вибухи) з різних видів озброєння. 

Теги: #північ #обстріли

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