Помірно дощитиме на значній частині України найближчими днями помірно дощитиме
У понеділок, 12 лютого, в Україні очікується невеликий дощ, у більшості західних, північних, вночі та південних і центральних областей без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці в північних, східних і більшості центральних областей туман, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів 6-11°; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 15°.
У Києві 12 лютого без суттєвих опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південний, 7-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 12 лютого найвища температура вдень була 10,1° у 1995 р., найнижча вночі -27,4° у 1929 р.
У вівторок, 13 лютого, в Україні помірний, на півдні та сході країни невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом.
Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла; вдень 6-11°, на півдні до 15°, у західних областях 1-6° тепла; у Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу.
У Києві 13 лютого часом дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13 лютого 8-10°.