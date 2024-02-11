Події

08:47 11.02.2024

Унаслідок обстрілу села на Харківщині загинула мирна мешканка

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Унаслідок обстрілу села на Харківщині загинула мирна мешканка

У Харкові другу добу триває ліквідація наслідків ворожої атаки дронів, здійсненої в ніч на 10 лютого, у лікарні залишаються двоє з трьох постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ліквідація наслідків ударів у Немишлянському районі Харкова триває. У медичних закладах області перебувають двоє поранених: стан жінки та чоловіка стабільний, продовжують лікування, загрози життю немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні о 20:20 окупанти обстріляли керованими авіабомбами с. Водяне.

"Зруйновано два приватні будинки. Пошкоджено сім приватних будинків. Загинула 56-річна жінка, постраждав 58-річний чоловік, від госпіталізації відмовився. За межами села пошкоджено фермерське господарство. Зруйновано п'ять складських будівель і пошкоджено сільськогосподарську техніку", - написав Синєгубов.

Крім того, минулої ночі внаслідок ворожого обстрілу села Бугаївка було пошкоджено приватний будинок, а в Козачій Лопані внаслідок обстрілу пошкоджено житловий масив "Театральний", а також вилетіли вікна у двоповерховому житловому будинку, що розташований навпроти. Без постраждалих.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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