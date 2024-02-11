Заступниця міністра МВС обговорила з представниками влади Чернігівської та Сумської області зміцнення безпеки освітнього середовища

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час поїздки до Чернігівської та Сумської області обговорила з представниками місцевої влади, управління освіти та директорами зміцнення безпеки освітнього середовища, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Ці регіони – мабуть, найактивніші серед тих, які включилися в проєкт "Служба освітньої безпеки". На першому етапі у 65 школах Чернігівщини та у 63 школах Сумщини працюють поліцейські зі Служби освітньої безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головною темою стало зміцнення безпеки освітнього середовища.

У пресслужбі розповіли, що спільно з управлінцями різних рівнів Павліченко обговорила реалізацію та масштабування проєкту.

"Отримали багато хороших відгуків, разом з тим і розуміння, що потрібно допрацювати. Існує запит на кваліфікованих співробітників. Саме тому сьогодні особлива увага МВС приділяється підготовці цих поліцейських, а відповідно програми їх навчання постійно удосконалюються", - зазначила Павліченко.