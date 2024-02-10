Єрмак обговорив із керівництвом прикордонної служби подальше оснащення бригади "Сталевий кордон"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із главою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнеком і командиром 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ "Сталевий кордон" Валерієм Падителем подальше технічне оснащення бригади для її посилення та підвищення ефективності виконання завдань.

"Для президента і нашої команди дуже важливо, щоб кожна військова бригада мала максимальне забезпечення для ефективного виконання поставлених завдань, зокрема й бригада прикордонників. Тому сьогодні я хочу більш предметно розглянути потреби бійців бригади "Сталевий кордон", щоб якнайшвидше перейти до їхнього забезпечення", - цитує пресслужба президента слова Єрмака.

Він зазначив, що прикордонники за майже 10 років війни продемонстрували, що вони є взірцем хоробрості та стійкості. "Саме бійці Державної прикордонної служби одними з перших приймали бій під час повномасштабного вторгнення, героїчно утримуючи суттєво переважні сили противника", - наголосив Єрмак.

Дейнеко назвав бригаду однією з найуспішніших, оскільки за дев'ять місяців від початку виконання бойових завдань її підрозділи не втратили жодної позиції.

"Усе це завдяки тому, що є система роботи з людьми і повага до них. Ми бачимо кожного солдата, сержанта, офіцера", - сказав голова ДПСУ.

Своєю чергою, командир "Сталевого кордону" Валерій Падитель поінформував Єрмака про те, що бійці бригади виконують завдання з оборони як державного кордону, так і лінії зіткнення. За його словами, військові бригади високо мотивовані.

Крім того, Дейнеко та Падитель подякували Єрмаку та всім залученим з боку держави учасникам за сприяння в поверненні з полону прикордонників, зокрема капітана 1-го рангу, командира Маріупольського загону морської охорони Держприкордонслужби Петра Мельника.

Зазначається, що військові цього підрозділу разом із прикордонниками Донецького загону, яким командував на той момент Мельник, та іншими українськими захисниками захищали Маріуполь. Зокрема, під час попереднього обміну з російського полону було звільнено 26 бійців Держприкордонслужби.