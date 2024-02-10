Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

Перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" завершилася акція протесту, рух вантажівок відновлено, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацією, сьогодні об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". На в'їзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - повідомляють у Держприкордонслужбі.