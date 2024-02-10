Події

13:16 10.02.2024

Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

1 хв читати

Перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" завершилася акція протесту, рух вантажівок відновлено, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацією, сьогодні об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". На в'їзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - повідомляють у Держприкордонслужбі.

Теги: #пропуск #відновлення #пп #шегині

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 09.02.2024
Міжвідомча робгрупа рекомендує спрямувати з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,45 млрд грн на 230 проєктів

Міжвідомча робгрупа рекомендує спрямувати з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,45 млрд грн на 230 проєктів

18:09 09.02.2024
У напрямку ПП "Шегині" на польському кордоні ускладнено рух і для легкових автомобілів - Держприкордонслужба України

У напрямку ПП "Шегині" на польському кордоні ускладнено рух і для легкових автомобілів - Держприкордонслужба України

12:52 08.02.2024
ПП "Зосин-Устилуг" із 12 лютого буде частково заблоковано

ПП "Зосин-Устилуг" із 12 лютого буде частково заблоковано

09:58 08.02.2024
Відновлено рух мостом поблизу Гостомеля, який захисники Києва підірвали на початку повномасштабного вторгнення

Відновлено рух мостом поблизу Гостомеля, який захисники Києва підірвали на початку повномасштабного вторгнення

19:40 06.02.2024
Болгарія готова брати участь у відновленні України - спікер парламенту

Болгарія готова брати участь у відновленні України - спікер парламенту

19:34 06.02.2024
Кабмін розподілив 4,5 млрд грн субвенції на 136 проєктів регіонального відновлення

Кабмін розподілив 4,5 млрд грн субвенції на 136 проєктів регіонального відновлення

17:46 06.02.2024
Кабмін України спрямує 4,5 млрд грн на відновлювальні програми в 11 областях - Шмигаль

Кабмін України спрямує 4,5 млрд грн на відновлювальні програми в 11 областях - Шмигаль

23:05 05.02.2024
Португалія допоможе відновити зруйнований унаслідок російського авіаудару ліцей у Житомирі

Португалія допоможе відновити зруйнований унаслідок російського авіаудару ліцей у Житомирі

18:38 05.02.2024
VEON розпочав реалізацію інвестзобов'язань на $600 млн із відновлення України з планами збільшити їх до $1 млрд за п'ять років

VEON розпочав реалізацію інвестзобов'язань на $600 млн із відновлення України з планами збільшити їх до $1 млрд за п'ять років

07:05 05.02.2024
У Криворізькому районі енергетики відновили живлення критичної інфраструктури

У Криворізькому районі енергетики відновили живлення критичної інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Павлюка звільнено з посади першого заступника голови Міноборони у зв'язку з переходом на іншу роботу

ЗСУ за добу ліквідували 980 окупантів, 9 танків - Генштаб ЗСУ

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

Українська ППО вночі знищила 23 із 31 "Шахедів" в Одеській і Харківській областях - Повітряні сили ЗСУ

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 111 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

ОСТАННЄ

Ворог застосовує резерви на Куп'янському напрямку, щоб поповнити втрати

Буданов про рішення Суду ООН у частині звинувачень РФ у фінансуванні тероризму: Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки

На заході України понад 3 тис. споживачів без газу через аварію та стихійне лихо - Міненерго

Без напруги через обстріли залишилися шахти в Донецькій області та ВЕС на Миколаївщині - Міненерго

Павлюка звільнено з посади першого заступника голови Міноборони у зв'язку з переходом на іншу роботу

Синєгубов: у Харкові вночі окупанти обстріляли нафтобазу, звідки і стався витік пального

Ворог зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку - Тарнавський

Зеленський ввів у Ставку і РНБО Сирського замість Залужного

Сенат США проголосував за розгляд по суті законопроєкту, що охоплює допомогу Україні, - Маркарова

За добу окупанти 6 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА