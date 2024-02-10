Події

09:33 10.02.2024

У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

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У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

Російські окупаційні війська ввечері 9 лютого атакували дронами Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, внаслідок цього зруйновано кафе і пошкоджено будівлю недіючого медзакладу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:20 у сел. Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок ударів безпілотників зруйновано кафе. Горіло приміщення на першому та другому поверхах. Без постраждалих. Також пошкоджено будівлю недіючого медзакладу. Горіли будівлі моргу та хірургічного відділення", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області, загальна площа пожеж, спровокованих атакою дронів, становила 180 кв.м. Останній осередок загоряння було ліквідовано о 1:45. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

 

Теги: #атака #харківська_область #бпла_рф

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