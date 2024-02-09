Начальником Генштабу ЗСУ призначено Анатолія Баргилевича

Президент України Володимир Зеленський призначив новим начальником Генштабу Анатолія Баргилевича.

"Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина, розуміє завдання цієї війни і цілі", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

9 жовтня 2023 року президент України Зеленський призначив Баргилевича командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України. До цього Баргилевич був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ ЗСУ.