Події

21:07 09.02.2024

У Сумській області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

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У Сумській області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаційного удару в Сумській області, повідомляє пресслужба ДСНС.

"9 лютого, після обіду, ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по одному з населених пунктів Сумського району. На місце події негайно було направлено державні пожежно-рятувальні підрозділи. Унаслідок влучання зруйновано житлові будинки, майстерню однієї з агрофірм", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Рятувальники ДСНС за допомогою спеціального інструменту врятували з-під завалів 4 осіб, яких відразу передали медикам, троє цивільних загинули.

"Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, у п'ятницю вдень окупанти скинули 7 бомб на прикордонні громади Сумського району Сумської області, унаслідок цього загинуло троє людей, четверо поранені.

 

 

 

Теги: #дснс #роботи #сумська_область

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