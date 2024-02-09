Події

13:35 09.02.2024

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації в Києво-Печерській лаврі

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Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) - одному з найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя), який організовував провокації в Києво-Печерській лаврі.

"Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ієродиякона УПЦ (МП), який діяв на користь країни-агресора. За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року", - ідеться в повідомленні української спецслужби в п'ятницю.

У СБУ зазначають, що під виглядом акцій протесту клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку в Києві.

"Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври", - інформують у спецслужбі.

Зняті стрими, як уточнюється в повідомленні, підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії.

Крім того, за інформацією СБУ, у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію рф проти України та вихваляв військово-політичне керівництво Росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, зокрема захисників Маріуполя.

Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності.

Під час обшуків за місцем перебування клірика було виявлено комп'ютерну техніку, понад десять мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

На підставі одержаних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. 

Теги: #сбу #лавра #підозра #клирик

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