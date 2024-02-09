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13:33 09.02.2024

Росіяни знову скидали з БПЛА боєприпаси з хлорпікрином на таврійському напрямку - Тарнавський

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Росіяни знову скидали з БПЛА боєприпаси з хлорпікрином на таврійському напрямку - Тарнавський

На таврійському напрямку противник дедалі частіше здійснює хімічні атаки, минулої доби здійснив шість скидів із БПЛА боєприпасів із хлорпікрином, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За добу 8 лютого росіяни здійснили 6 скидів із БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). Досі протягом тижня було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами", - написав він у телеграм-каналі.

Тарнавський зазначив, що українські воїни продовжують стійко тримати оборону. Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 417 російських окупантів і 35 одиниць озброєння та військової техніки (не враховуючи БПЛА). Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Також українські сили оборони знищили два склади боєприпасів противника. Нейтралізовано або знищено 224 БПЛА різних типів.

"Варто відзначити, що росіяни суттєво збільшили застосування дронів-камікадзе - 114 ударів за минулу добу; це найбільший показник з початку лютого", - наголосив Тарнавський. 

Теги: #таврійський_напрямок

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