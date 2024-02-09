Події

12:56 09.02.2024

Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

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Польські фермери з 9 лютого перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України в пункті пропуску (ПП) "Грубешів - Володимир-Волинський" (залізнична станція "Ізов"), повідомила Державна митна служба. 

"За інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір від сьогодні, з 9 лютого, в пункті пропуску "Грубешів - Володимир-Волинський" (ст. "Ізов") перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Грубешів", - ідеться в повідомленні у п'ятницю.

Зазначається, що вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.

Як повідомлялося, з п'ятниці, 9 лютого, очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні через протести польських фермерів.

Теги: #польща #кордон #блокування #агропродукція

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