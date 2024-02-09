Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

Польські фермери з 9 лютого перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України в пункті пропуску (ПП) "Грубешів - Володимир-Волинський" (залізнична станція "Ізов"), повідомила Державна митна служба.

"За інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір від сьогодні, з 9 лютого, в пункті пропуску "Грубешів - Володимир-Волинський" (ст. "Ізов") перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Грубешів", - ідеться в повідомленні у п'ятницю.

Зазначається, що вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.

Як повідомлялося, з п'ятниці, 9 лютого, очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні через протести польських фермерів.