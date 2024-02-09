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03:45 09.02.2024

Байден спростував деякі висновки спецпрокурора у справі про зберігання секретних документів

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Байден спростував деякі висновки спецпрокурора у справі про зберігання секретних документів

9 лютого президент США Джо Байден виступив із незапланованою заявою щодо справи про зберігання секретних документів, зокрема він спростував твердження про його погану пам'ять у звіті спецпрокурора.

Виступаючи в Білому домі, президент США завив, що він почувається добре і додав, що "з моєю пам'яттю все добре".

Згідно зі звітом спецпрокурора Роберта Хура, опублікованим у четвер, президенту США Джо Байдену не будуть висунуті звинувачення в навмисному привласненні секретних документів у 2017 році, коли він залишив посаду віцепрезидента, повідомляє Reuters.

Спецпрокурор вирішив не пред'являти звинувачення президенту в цій справі - насамперед тому, що він не виявив нічого, що доводило б умисний намір Байдена незаконно зберігати секретну інформацію.

Водночас Хур написав, що одна з причин, через яку Байдена не буде притягнуто до відповідальності, полягає в тому, що він представить присяжним літню людину "з поганою пам'яттю".

Адвокати Байдена заперечили проти цього опису і звинуватили Гура в порушенні правил і норм Міністерства юстиції.

Теги: #сша #суд #байден

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