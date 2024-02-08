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20:59 08.02.2024

ГУР МО України подякувало ОАЕ за сприяння в поверненні військовополонених

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ГУР МО України подякувало ОАЕ за сприяння в поверненні військовополонених

Головне управління розвідки Міністерства оборони України висловило подяку Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в проведенні обміну військовополоненими з РФ.

"Висловлюємо подяку Об'єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну. Ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб якнайшвидше повернути з полону всіх наших людей", - зазначається в повідомленні ГУР МО в телеграм-каналі.

Зазначається, що загалом з часу повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити вже 3135 захисників і захисниць.

У ГУР уточнили, що серед звільнених під час 51-го обміну військовополонених щонайменше 28 мають поранення або серйозні хвороби.

Як повідомлялося, у четвер, 8 лютого, під час обміну вдалося повернути 100 українських захисників.

 

 

 

Теги: #рф #оае #полонені #обмін

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