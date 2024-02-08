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19:23 08.02.2024

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

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Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність для Збройних сил зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні проти Росії.

"Ми обговорили із Залужним можливості України цього року - на полі бою. Ми маємо зробити саме цей рік вирішальним. Вирішальним для досягнення українських цілей у війні", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, "Росія не може просто змиритися з існуванням незалежної України, але їй доведеться змиритися із силою нашої держави".

"Досвід двох років цієї війни переконав: тільки поразки Росії в цій війні наближають мир", - сказав президент.

Як він зазначив, кожен рік цієї війни має свій характер.

"Перший рік - вистояли. Почали повертати своє. Довели світу, що Росія може програвати. На другий рік війни ми виграли Чорне море, виграли зиму, довели, що можемо відновити контроль над українським небом, але, на жаль, не змогли досягти цілей нашої держави на землі", - сказав він.

"Ми маємо чесно говорити: відчуття стагнації на південному напрямку та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу, але український дух не втратив віри в перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс, і реалізувати його - наш обов'язок", - додав Зеленський.

Як наголосив глава держави, "цей рік повинен стати часом України, часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що Українська держава та армія здатні перемагати".

Президент України також подякував ексголовнокомандувачу Валерію Залужному за два роки оборони держави.

Теги: #перемога #війна #армія

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