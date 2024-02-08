З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

З п'ятниці, 9 лютого, через страйк польських фермерів очікується обмеження руху в пунктах пропуску "Дорогуськ - Ягодин", "Гребенне - Рава-Руська", "Медика - Шегині" на кордоні з Україною, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За попередньою інформацією, 9 лютого орієнтовно о 10:00 за київським часом розпочнеться страйк фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Держприкордонслужби в четвер.

Зазначено, що в напрямку пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" польські аграрії мають намір пропускати по одній вантажівці на годину, а гуманітарний вантаж - пропускати безперешкодно. Також на ділянці навпроти пункту пропуску "Шегині" планується пропускати по одній вантажівці на годину.

У напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" протестувальники планують пропускати по два вантажні автомобілі на годину у світлий час доби.

Рух автобусів має здійснюватися у звичайному режимі в обох напрямках.

Також у Держприкордонслужбі попереджають, що з понеділка, 12 лютого, можливе ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів".

"У рамках страйку, що відбуватиметься на території Польщі, суміжній з "Угриновом", обмеження стосуватимуться вантажівок вагою до 7,5 т і понад 7,5 т, як на виїзд з України, так і в напрямку в'їзду в Україну. Пропуск цієї категорії транспорту, можливо, здійснюватиметься з розрахунку три вантажівки на годину", - зазначено в повідомленні.

Польська сторона поки що не надала детальнішої інформації щодо намірів страйкарів на території, суміжній із пунктом пропуску "Устилуг".

Водночас легкові автомобілі й автобуси оформлятимуть у штатному режимі.

Також, згідно з інформацією, отриманою від прикордонників Угорщини, у п'ятницю, 9 лютого, угорські фермери планують провести акцію протесту біля кордону на автодорозі до пункту пропуску "Захонь", що розташований навпроти українського ПП "Чоп (Тиса)".

За попередньою інформацією, учасники акції не блокуватимуть пропуску автотранспорту.