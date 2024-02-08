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17:58 08.02.2024

З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

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З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

З п'ятниці, 9 лютого, через страйк польських фермерів очікується обмеження руху в пунктах пропуску "Дорогуськ - Ягодин", "Гребенне - Рава-Руська", "Медика - Шегині" на кордоні з Україною, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За попередньою інформацією, 9 лютого орієнтовно о 10:00 за київським часом розпочнеться страйк фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Держприкордонслужби в четвер.

Зазначено, що в напрямку пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" польські аграрії мають намір пропускати по одній вантажівці на годину, а гуманітарний вантаж - пропускати безперешкодно. Також на ділянці навпроти пункту пропуску "Шегині" планується пропускати по одній вантажівці на годину.

У напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" протестувальники планують пропускати по два вантажні автомобілі на годину у світлий час доби.

Рух автобусів має здійснюватися у звичайному режимі в обох напрямках.

Також у Держприкордонслужбі попереджають, що з понеділка, 12 лютого, можливе ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів".

"У рамках страйку, що відбуватиметься на території Польщі, суміжній з "Угриновом", обмеження стосуватимуться вантажівок вагою до 7,5 т і понад 7,5 т, як на виїзд з України, так і в напрямку в'їзду в Україну. Пропуск цієї категорії транспорту, можливо, здійснюватиметься з розрахунку три вантажівки на годину", - зазначено в повідомленні.

Польська сторона поки що не надала детальнішої інформації щодо намірів страйкарів на території, суміжній із пунктом пропуску "Устилуг".

Водночас легкові автомобілі й автобуси оформлятимуть у штатному режимі.

Також, згідно з інформацією, отриманою від прикордонників Угорщини, у п'ятницю, 9 лютого, угорські фермери планують провести акцію протесту біля кордону на автодорозі до пункту пропуску "Захонь", що розташований навпроти українського ПП "Чоп (Тиса)".

За попередньою інформацією, учасники акції не блокуватимуть пропуску автотранспорту. 

Теги: #польща #кордон #вантажівки

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