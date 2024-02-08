"Київтеплоенерго" завершило ремонт тепломережі на вул. Усенка, пошкодженої ракетним обстрілом 7 лютого

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" завершило ремонт тепломережі, пошкодженої внаслідок ракетного обстрілу 7 лютого, і відновило подачу тепла споживачам, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації в четвер.

"По вул. Павла Усенка станом на 09:00 8 лютого аварійні бригади ліквідували пошкодження трубопроводу, після чого розпочали подачу теплоносія до вузлів вводу тепломереж...Аварійна бригада "Київтеплоенерго" демонтувала пошкоджену ділянку трубопроводу і змонтувала нову трубу, виконала утеплення та гідроізоляцію", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що пошкодження сталося безпосередньо під трамвайними рейками, які використовуються для виїзду вагонів на маршрути: на вул. Усенка розташоване Дарницьке трамвайне депо. Для проведення ремонтних робіт фахівці демонтували частину колії і лише потім розпочали усі необхідні ремонтні процеси.

"Київтеплоенерго" відновило подачу теплоносія до 355 житлових будинків у Дніпровському районі. Керуючі будинки забезпечують підключення тепла безпосередньо до квартир киян", - розповіли в міськадміністрації.