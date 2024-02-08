Ворог за добу втратив 409 осіб живої сили та 34 од. військової техніки на таврійському напрямку - Тарнавський

Українські воїни продовжують тримати оборону на таврійському напрямку, за добу ворог втратив 409 осіб у живій силі та 34 од. військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати противника минулої доби становили: 409 окупантів та 34 одиниці військової техніки, не враховуючи БПЛА. Зокрема це 7 танків, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 вертоліт, 6 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки", - написав він у телеграм-каналі.

Українські сили оборони також знищили один склад боєприпасів і ще один важливий об'єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 178 БПЛА різних типів.

Загалом за добу російський агресор завдав 56 авіаударів, провів 64 штурмові дії та здійснив 919 артобстрілів.