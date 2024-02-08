У Миколаївській області ППО знищила три БПЛА противника

У Миколаївській області ППО знищила три БПЛА противника, уламки збитих дронів, які впали, пошкодили цивільну і спортивну інфраструктуру, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 8 лютого силами і засобами протиповітряної оборони Миколаївської області знищено три БПЛА типу "Shahed 131/136", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у Миколаєві вночі, 8 лютого, ворог атакував місто БПЛА типу Shahed 131/136.

Кім зазначив, що внаслідок влучання уламків безпілотника сталося загоряння на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та об'єкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає.

Раніше Кім повідомляв про влучання безпілотника в басейн.

У Миколаївському районі вранці, 7 лютого, о 07:56 та 08:54 ворог наносив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також 7 лютого о 09:14 удару ворожим БПЛА типу "Ланцет" зазнав населений пункт Куцурубської громади, а о 09:25 ворог спрямував FPV-дрон по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Крім того, 7 лютого о 10:05, 10:51 та 15:48 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.