Росіяни випустили 233 снаряди по Херсонській області, поранено трьох людей

Російські окупаційні війська випустили 233 снаряди по Херсонській області, поранено троє людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 233 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог спрямував 33 снаряди. 3 людини дістали поранення", - ідеться в телеграм-каналі Прокудіна.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.