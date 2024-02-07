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15:38 07.02.2024

Координатор ООН в Україні Браун: Українці мають жити, не боячись, що їхні життя буде зруйновано через російські удари

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Координатор ООН в Україні Браун: Українці мають жити, не боячись, що їхні життя буде зруйновано через російські удари

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун рішуче засудила ракетні удари, яких росіяни завдали по українських містах у середу вранці.

"Унаслідок цих ударів постраждала значна кількість мирних жителів, що вкрай засмучує. Також для великої кількості споживачів, зокрема в Миколаєві та в столиці України Києві, були порушені основні послуги, в тому числі електро-, водо- та газопостачання, тоді, коли вони особливо необхідні в холодну зимову пору. Мільйонам людей ці послуги необхідні для опалення, приготування їжі чи проїзду. Вони критично важливі для роботи медичних та освітніх закладів", - ідеться в тексті заяви Браун.

Вона також наголосила, що "українці мають жити, не боячись, що їхні життя будуть зруйновані через удари".

За словами координатора ООН, гуманітарні співробітники доставили матеріали для ремонтів і надають психосоціальну підтримку постраждалим у Києві та Миколаєві.

"Неодноразові удари, що завдають шкоди цивільній інфраструктурі та призводять до поранень і загибелі мирних людей, свідчать про постійну шкоду та порушення міжнародного гуманітарного права. Це викликає стурбованість. Мирні жителі мають бути захищені від таких ударів", - заявила Браун.

Теги: #оон #заява #браун

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