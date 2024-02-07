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15:02 07.02.2024

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт для отримання $15 млн від Канади на завершення будівництва Музею Голодомору

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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт для отримання $15 млн від Канади на завершення будівництва Музею Голодомору

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10361, який сприятиме отриманню 15 млн канадських доларів (близько 420 млн грн) від уряду Канади на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Як повідомила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), це рішення підтримали 230 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.

"Закон є умовою для надання урядом Канади близько 420 млн грн (15 млн канадських доларів - ІФ-У) на добудову музею, а також додаткової фінансової підтримки від меценатів і діаспори на облаштування експозиції", - написала парламентарій на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

Законопроєкт передбачає створення в музеї наглядової та експертної рад, до складу яких увійдуть представники фахових і наукових груп, міжнародних організацій зарубіжних українців і нащадки жертв Голодомору.

Наглядова рада здійснюватиме нагляд за діяльністю музею, контроль за виконанням генеральним директором своїх обов'язків, дотриманням ним умов контракту, провадженням фінансово-господарської діяльності, а також надаватиме керівникові музею пропозиції щодо його роботи та сприятиме залученню додаткових джерел фінансування.

Водночас експертній раді відведено роль координатора наукової роботи інституції. Зокрема, вона надаватиме гендиректору пропозиції щодо організації та проведення наукових досліджень, а також інтеграції музею у світовий науковий простір.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України як суб'єкт права законодавчої ініціативи 20 грудня 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10361. 

Теги: #голодомор #музей #канада #україна

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