На Львівщині виявили уламки ракети, яка не здетонувала - голова ОВА

В одному із сіл Миколаївської громади Стрийського району в полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки нездетонованої ракети, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Він закликав жителів області в разі виявлення уламків ракет, що не детонували, у жодному разі не наближатися до них і повідомляти про знахідку до поліції.