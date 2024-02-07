Події

12:49 07.02.2024

На Львівщині виявили уламки ракети, яка не здетонувала - голова ОВА

1 хв читати
На Львівщині виявили уламки ракети, яка не здетонувала - голова ОВА

В одному із сіл Миколаївської громади Стрийського району в полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки нездетонованої ракети, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Він закликав жителів області в разі виявлення уламків ракет, що не детонували, у жодному разі не наближатися до них і повідомляти про знахідку до поліції.

Теги: #ракета #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 07.02.2024
Унаслідок ракетного удару в Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт, розпочалася пожежа - голова ОВА

Унаслідок ракетного удару в Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт, розпочалася пожежа - голова ОВА

23:15 28.01.2024
Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові постраждала одна людина

Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові постраждала одна людина

13:56 28.01.2024
Над Дніпровським районом збито ворожу крилату ракету - Дніпропетровська ОВА

Над Дніпровським районом збито ворожу крилату ракету - Дніпропетровська ОВА

05:44 28.01.2024
Північна Корея випустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя

Північна Корея випустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя

10:56 27.01.2024
Росіяни вдарили "Іскандером-М" по керамічному цеху в Слов'янську, жертв і поранених немає - МВА

Росіяни вдарили "Іскандером-М" по керамічному цеху в Слов'янську, жертв і поранених немає - МВА

16:41 25.01.2024
На Миколаївщині знищено ворожу авіаракету Х-59 - ОК "Південь"

На Миколаївщині знищено ворожу авіаракету Х-59 - ОК "Південь"

12:34 25.01.2024
На Львівщині від вибуху гранати поранені двоє людей

На Львівщині від вибуху гранати поранені двоє людей

15:10 24.01.2024
На підприємство в Дніпрі впали уламки збитих ракет, поранено мирного жителя - ОВА

На підприємство в Дніпрі впали уламки збитих ракет, поранено мирного жителя - ОВА

17:09 23.01.2024
Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка застрягла в київській квартирі після обстрілу, і відвезли на полігон - поліція

Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка застрягла в київській квартирі після обстрілу, і відвезли на полігон - поліція

17:18 21.01.2024
Українські захисники збили ворожу ракету над Дніпропетровською областю - ОВА

Українські захисники збили ворожу ракету над Дніпропетровською областю - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і понад 30 постраждалих унаслідок ворожої атаки по Україні - генпрокурор

Кількість загиблих від ракетного обстрілу в Києві зросла до чотирьох - глава МВС

Кількість загиблих унаслідок ранкової атаки в Києві збільшилася до трьох осіб - КМВА

Відомо про двох загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ - Зеленський

ОСТАННЄ

ПП "Ягодин-Дорогуськ" із 9 лютого буде заблоковано

Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

Швеція припиняє розслідування обставин підриву "Північних потоків"

Окупанти втратили на таврійському напрямку 370 осіб і 39 одиниць техніки - Тарнавський

ЄС передав Державній спеціальній службі транспорту України систему розмінування DOK-ING MV-10

Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і понад 30 постраждалих унаслідок ворожої атаки по Україні - генпрокурор

Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 35 осіб - Кличко

Австрія відмовила в екстрадиції ексголови НБУ Кирила Шевченка - Der Standard

Кількість загиблих від ракетного обстрілу в Києві зросла до чотирьох - глава МВС

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару в Києві збільшилася до 21 людини - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА