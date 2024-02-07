Окупанти скинули три авіабомби по Юнаківській громаді Сумської області

Уночі російські окупанти скинули три авіаційні бомби на Юнаківську громаду на Сумщині, внаслідок чого постраждала жінка, пошкоджені шість приватних будинків, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 7 лютого 2024 року близько 1:40 ночі окупанти з території російської федерації здійснили авіаційний удар по території Юнаківської громади Сумського району. За попередньою інформацією, ворожий літак скинув 3 авіаційні бомби типу "КАБ". У результаті атаки агресора пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Постраждала місцева жителька", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України в Сумській області.