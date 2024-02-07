Події

11:01 07.02.2024

Окупанти скинули три авіабомби по Юнаківській громаді Сумської області

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Уночі російські окупанти скинули три авіаційні бомби на Юнаківську громаду на Сумщині, внаслідок чого постраждала жінка, пошкоджені шість приватних будинків, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 7 лютого 2024 року близько 1:40 ночі окупанти з території російської федерації здійснили авіаційний удар по території Юнаківської громади Сумського району. За попередньою інформацією, ворожий літак скинув 3 авіаційні бомби типу "КАБ". У результаті атаки агресора пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Постраждала місцева жителька", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України в Сумській області.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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