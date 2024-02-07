Займання в багатоповерховому будинку в Голосіївському районі поширилося з 10-го до 15 поверху, також горить СТО - КМВА

За попередньою інформацією, у Голосіївському районі Києва загоряння у 18-поверховому багатоквартирному будинку розповсюдилося з 10-го до 15 поверху, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Також горить двоповерхова будівля СТО, площа пожежі орієнтовно 800 м. кв. Підрозділи ДСНС ліквідовують загоряння", - йдеться в телеграм-каналі.

Зазначається, що на базі однієї з прилеглих шкіл розгорнуто штаб із проведення аварійно-рятувальних робіт.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару в Києві постраждали вже дев'ятеро людей, зокрема в багатоповерховому будинку в Голосіївському районі - шестеро.