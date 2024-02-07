Події

08:02 07.02.2024

У Миколаєві в результаті масованої атаки є постраждалі та руйнування житлових будинків

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У Миколаєві в результаті масованої атаки є постраждалі та руйнування житлових будинків

За попередньою інформацією, у Миколаєві внаслідок комбінованої атаки окупаційних військ РФ є поранені, одну людину госпіталізовано, зруйновано приблизно 20 житлових будинків, є руйнування інфраструктури, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у середу вранці.

"Є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 із них - без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж - комунальники вже ліквідовують. Є поранені. Одну людину госпіталізовано. Іншим надали допомогу на місці. Наші будівельні бригади вже виїхали. Надамо людям усю необхідну допомогу", - написав Сєнкевич у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріли

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