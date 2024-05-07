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16:55 07.05.2024

Карандєєв виступає за створення заповідника на території урочища Китаїв у Голосіївському районі Києва

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Карандєєв виступає за створення заповідника на території урочища Китаїв у Голосіївському районі Києва

В. о. міністра культури та інформаційної політики (МКІП) Ростислав Карандєєв виступає за створення заповідника на території урочища Китаїв у Голосіївському районі Києва.

"МКІП постійно тісно співпрацює з громадськістю. Ми реагуємо на проблемні питання відразу й всіма можливими способами, які нам доступні. Сьогодні йдеться не тільки про збереження історичного місця в Києві – Китаєва, а й про необхідність його облаштування для людей", - наводить слова Карандєєва пресслужба відомства.

Зазначається, що в.о. міністра запропонував шлях захисту місцевості, а саме створення заповідника, завданням якого буде провести дослідження цієї території, зокрема археологічні.

Китаїв - пам'ятка національного значення, де було виявлено стародавній комплекс археологічної культурної спадщини. Він охоплює залишки фортифікаційних споруд, трипільської кераміки, жител часів Київської Русі з глиняними печами.

Як повідомлялося, 29 квітня петиція на сайті Київської міської ради із закликом захистити від забудови поселення часів Київської Русі в урочищі Китаїв у Голосіївському районі столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #заповідник #карандєєв

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