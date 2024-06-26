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12:32 26.06.2024

Від початку повномасштабної війни сфера культури України втратила 18% працівників - Карандєєв

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Від початку повномасштабної війни сфера культури України втратила 18% працівників - Карандєєв
Фото: https://www.facebook.com/karandieiev

Із початку повномасштабної війни сфера культури України втратила 18% працівників, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Станом на сьогодні за понад два роки війни наша сфера - сфера культури - втратила у всіх сферах, у всіх ланках культурного продукування, 18% співробітників. Це не тільки творці і художники, а й ті, хто забезпечує роботу закладів культури", - сказав Карандєєв на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал" у середу в Києві.

Зазначається, що станом на лютий 2022 року в Україні було 155,6 тис. працівників сфери культури, а станом на травень 2024 року їх залишилося 125,9 тис.

Водночас втрати людського капіталу в культурній сфері на деокупованих і прифронтових територіях становили 44%, зокрема на лютий 2022 року на цих територіях працювали 44,9 тис. працівників сфери культури, а станом на травень 2024 року їх залишилося 25,1 тис.

Чиновник поскаржився, що люди йдуть зі сфери культури з різних обставин, зокрема через низьку заробітну плату, а також не приходять у цю сферу, оскільки не бачать у цьому перспективи для себе.

Теги: #культура #карандєєв

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