Події

12:47 26.06.2024

Середня вартість навчання однієї людини творчої професії для держави становить 2 млн грн - Карандєєв

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Середня вартість навчання однієї людини творчої професії для держави становить 2 млн грн - Карандєєв
Фото: https://www.facebook.com/karandieiev

Середня вартість навчання однієї людини творчої професії для держави становить 2 млн грн, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Ми спробували порахувати, це не максимально верифікована оцінка, вона для різних творчих спеціальностей і напрямів різна. Але ця цифра 2 млн грн - це приблизно та вартість, яку вкладає держава, приватна особа, батьки, щоб отримати необхідний, конкурентоспроможний на ринку праці рівень володіння мистецькими та культурними практиками", - сказав Карандєєв на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал" у середу в Києві.

Зазначається також, що середня тривалість підготовки людини творчої професії становить 15 років: 6-8 років мистецька школа, 4 роки коледж, 4 роки - виш.

Як повідомлялося, за словами в. о. міністра культури Ростислава Карандєєва станом на травень, від початку повномасштабної війни, сфера культури України втратила 18% працівників.

Теги: #карандєєв #вартість_навчання

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