Частину будівель на території Нижньої Лаври використовуватимуть як приміщення музейного призначення - Карандєєв

Частину будівель на території Нижньої Лаври використовуватимуть як приміщення музейного призначення, заявив в. о. міністра культури та інформаційної політики (МКІП) Ростислав Карандєєв.

"Частина споруд на території Нижньої Лаври, які були передані у державне управління, будуть використовуватись як приміщення музейного призначення... Ініціюємо створення фондосховища музейних цінностей у одному з приміщень", - написав Карандєєв у фейсбуці.

Він наголосив, що частина з "новобудов" потребує знесення і відновлення історичного ландшафту.

"Разом з тим окремі будівлі можуть принести користь державі. Повертаємо нашу історію та державність в українську Лавру", - підсумував він.