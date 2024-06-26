Карандєєв вважає не до кінця грамотною і виваженою політику мобілізації представників української культури

Фото: https://www.facebook.com/karandieiev

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв вважає не до кінця грамотною і виваженою політику щодо мобілізації представників української культури.

"На жаль, ми втрачаємо не тільки там, де немає стін і виїхали люди. Ми втрачаємо, і будемо про це говорити, внаслідок не до кінця грамотної та виваженої на сьогодні політики щодо мобілізації представників української культури", - сказав Карандєєв на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал" у середу в Києві.

За його словами, відсоток мобілізації у всій країні діячів культури не перевищує 10%, але "нерівномірність і несправедливість уваги в конкретних випадках призводить до того, що окремі заклади культури вимушені припиняти свою діяльність, тому що немає тих людей, які забезпечують їх роботу".

Чиновник вважає за необхідне знайти підхід, який дав би змогу максимально зберегти людей, які "несуть у собі, своєю діяльністю те важливе, що нам сьогодні потрібно".

Карандєєв наголосив, що гармонізація та грамотний підхід до мобілізації у сфері культури є викликом.

Раніше в середу в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв повідомив, що з початку повномасштабної війни станом на травень-2024 сфера культури України втратила 18% працівників, а 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність.